Телефоны
Сегодня в 10:24
Гибкий iPhone получит поддержку стилуса
Это будет гибрид планшета и смартфона
Источники сообщили, что Apple сейчас тестирует гибкие дисплеи для грядущего складного смартфона. Также стало ясно, что гибкий iPhone получит поддержку стилуса.
Пока Apple сосредоточена только на разработке гибкого экрана. Запуск смартфона состоится ещё не скоро.
Отмечается, что Apple работает над разными прототипами грядущего айфона. Ранее источники говорили, что компания больше склоняется в сторону форм-фактора как у Galaxy Z Flip, то есть раскладушки. Кроме того, Apple рассматривает различные размеры экрана, в том числе почти идентичный iPhone 12 Pro Max (в развёрнутом состоянии).
Теперь же источники пишут, что новый iPhone будет, скорее, гибридом смартфона и планшета. Сообщается, что устройство оснастят OLED-дисплеем диагональю 7,3-7,6 дюйма. Если верить информаторам, то гибкий айфон снабдят стилусом, возможно, Apple Pencil.