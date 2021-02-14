Гибкий iPhone получит поддержку стилуса

Пока Apple сосредоточена только на разработке гибкого экрана. Запуск смартфона состоится ещё не скоро.

Отмечается, что Apple работает над разными прототипами грядущего айфона. Ранее источники говорили, что компания больше склоняется в сторону форм-фактора как у Galaxy Z Flip, то есть раскладушки. Кроме того, Apple рассматривает различные размеры экрана, в том числе почти идентичный iPhone 12 Pro Max (в развёрнутом состоянии).

Теперь же источники пишут, что новый iPhone будет, скорее, гибридом смартфона и планшета. Сообщается, что устройство оснастят OLED-дисплеем диагональю 7,3-7,6 дюйма. Если верить информаторам, то гибкий айфон снабдят стилусом, возможно, Apple Pencil.