Гибкий Samsung Galaxy Fold получил «фишки» смартфона второго поколения

Во-первых, у Galaxy Fold появилась функция App Pair, которая позволяет запускать сразу до трёх приложений на одном экране. Открыть эту опцию можно через боковую панель Edge Panel, совмещённую с Multi-Window Tray. Работа с несколькими окнами доступна и в горизонтальном положении смартфона. Также Galaxy Fold можно легко подключить к смарт-тв по беспроводной сети.

Во-вторых, смартфон получил новые опции для камеры. Теперь доступна функция автоматического кадрирования (Auto framing). Устройство может самостоятельно увеличивать или уменьшать кадр в зависимости от количества людей перед камерой. Galaxy Fold способен отслеживать движение, чтобы объект не ушёл за пределы кадра.

Новый режим просмотра Capture View Mode позволяет просматривать полученные фотографии прямо во время съёмки. Опция Dual Preview дублирует изображение с камеры на основном и на внешнем экранах Galaxy Fold. Приложение камеры в принципе можно открывать на внешнем экране и активировать режим Rear Cam Selfie.

Для видео стали доступны новые режимы съёмки с соотношением сторон 21:9 и частотой 24 кадра в секунду) и новые вспомогательные функции.