Гибкий смартфон Motorola Razr сломался от перепада температур

Источники сообщили, что в купленном неделю назад смартфоне начал расслаиваться экран. На фотографиях видно, что под верхним покрытием образовался воздушный пузырь. А это значит, что защитная плёнка отслоилась от самого дисплея.

Владелец Motorola Razr предположил, что причиной тому мог стать перепад температур. Дело в том, что проблема стала наблюдаться после того, как аппарат использовали на улице вечером при температуре около -2 градусов по Цельсию, после чего смартфон вернулся в тёплый дом.

Напомним, сегодня также стало известно, что низкие температуры не выдерживает и другое устройство с гибким экраном — Samsung Galaxy Z Flip.