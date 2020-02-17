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Сегодня 16:31
Гибкий смартфон Motorola Razr сломался от перепада температур
Холодную погоду он не выдержал
Пользователь сети рассказал, что его гибкий смартфон Motorola Razr сломался от перепада температур. Эту раскладушку бренд выпустил совсем недавно, и у многих уже возникли вопросы к её надёжности.
Источники сообщили, что в купленном неделю назад смартфоне начал расслаиваться экран. На фотографиях видно, что под верхним покрытием образовался воздушный пузырь. А это значит, что защитная плёнка отслоилась от самого дисплея.
Владелец Motorola Razr предположил, что причиной тому мог стать перепад температур. Дело в том, что проблема стала наблюдаться после того, как аппарат использовали на улице вечером при температуре около -2 градусов по Цельсию, после чего смартфон вернулся в тёплый дом.
Напомним, сегодня также стало известно, что низкие температуры не выдерживает и другое устройство с гибким экраном — Samsung Galaxy Z Flip.