Гибкий смартфон Samsung получит камеру лучше, чем у флагмана S22 Ultra

Ходят слухи, что Galaxy Z Fold 4 получит лучшую систему камер, чем у Fold 3, который оснащён 12-мегапиксельным основным датчиком, 12-мегапиксельным телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем.

Согласно информации инсайдера Ice Universe, следующий телефон Galaxy Z Fold получит 50-мегапиксельную основную камерой, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 12-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Инсайдер добавил, что это будет лучший 3-кратный телеобъектив Samsung за всю историю — даже лучше, чем у флагмана Galaxy S22 Ultra. Это может сделать Galaxy Z Fold 4 одним из лучших камерофонов года.