Гигабайт интернета от МТС в роуминге оценили в миллион рублей

Как пишут журналисты, если у вас не включится специальный пакет в роуминге, то вас ждут очень большие расходы. По ставке тарифа 1 КБ стоит 1 рубль. То есть 1 ГБ будет стоить больше миллиона рублей.

Уменьшить эту невероятную стоимость позволяют опции БИТ и «Забугорище». Отмечается, что эти пакеты подключаются сами. Так, «Забугорище» стоит 450 или 490 рублей, опция позволяет тратить минуты и интернет из домашнего пакета. Правда, касается это не всех стран, а только «популярных» (это, например, Абхазия, Таиланд, Турция, Украина, Финляндия и Египет).