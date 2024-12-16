Gizmochina: лучше взять фитнес-трекер Mi Band 9, чем дешевые смарт-часы

Smart Band 9 оснащен 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем, обеспечивающим четкое изображение с яркостью 1200 нит. В более дорогой модели Smart Band 9 Pro, оснащенной 1,74-дюймовым прямоугольным экраном, похожим на Apple Watch, возможности дисплея расширены.

Smart Band 9 не обделен умными функциями. Он поддерживает более 150 режимов спортивного трекинга, мониторинг сердечного ритма, уровень кислорода в крови SpO2 и даже GPS в модели Pro. Вариант Pro также включает встроенный NFC, а для управления музыкой и ответа на сообщения в обеих моделях предусмотрен Bluetooth 5.4. Время автономной работы у модели Pro — до 21 дня.