Gizmochina: лучше взять фитнес-трекер Mi Band 9, чем дешевые смарт-часы

Опубликовано 16 декабря 2024, 12:451 мин.
Gizmochina: лучше взять фитнес-трекер Mi Band 9, чем дешевые смарт-часыА с чем ходите вы?
Xiaomi Smart Band 9 предлагает отличный баланс цены и функций, что делает его лучшим вариантом по сравнению с большинством бюджетных смарт-часов, считает обозреватель Gizmochina. При цене около 45 долларов он представляет собой более доступную альтернативу без ущерба для ключевых функций.
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Smart Band 9 оснащен 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем, обеспечивающим четкое изображение с яркостью 1200 нит. В более дорогой модели Smart Band 9 Pro, оснащенной 1,74-дюймовым прямоугольным экраном, похожим на Apple Watch, возможности дисплея расширены.
Smart Band 9 не обделен умными функциями. Он поддерживает более 150 режимов спортивного трекинга, мониторинг сердечного ритма, уровень кислорода в крови SpO2 и даже GPS в модели Pro. Вариант Pro также включает встроенный NFC, а для управления музыкой и ответа на сообщения в обеих моделях предусмотрен Bluetooth 5.4. Время автономной работы у модели Pro — до 21 дня.