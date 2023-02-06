Глава Apple уверен: людей можно заставить тратить на iPhone больше

Сообщатся, что глава Apple Тим Кук задавался вопросом о том, является ли рост средней цены продажи iPhone устойчивым. В конце концов, топовая модель, которая в 2017 году стоила 1150 долларов (iPhone X с 256 ГБ памяти), теперь стоит 1600 долларов (iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ).

Кук сам ответил на свой вопрос. По его мнению, повышение цены не проблема. На самом деле, как считает глава Apple, потребителей, вероятно, можно было бы убедить тратить больше.