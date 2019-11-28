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Глава Honor раскритиковал 108-Мп камеры в смартфонах
Компания предпочитает фокусироваться на улучшении программной составляющей
Недавно Xiaomi выпустила первый смартфон со 108-мегапиксельной камерой — Xiaomi Mi CC9 Pro или Mi Note 10 в европейском варианте. Представители конкурента компании, дочернего бренда Huawei — Honor — рассказали, собираются ли они создать собственное устройство с такой камерой.
Как заявил президент Honor Чжао Мин (Zhao Ming), компания не намерена следовать этому тренду. По его словам, усовершенствование технологии мобильной фотографии не ограничено «лишь пикселями». Этого можно добиться и с помощью правильного сочетания аппаратных и программных возможностей.
Мин также назвал недостатки 108-мегапиксельных камер. Во-первых, наблюдаются задержки во время фотографирования из-за высокого разрешения. Во-вторых, получившиеся снимки занимаются слишком много места в памяти смартфона.