Глава Huawei: «Apple и Huawei были бы крупнейшими производителями смартфонов», если бы не санкции

По словам Ричарда Ю, «если бы не вмешательство США» и давление на Huawei, крупнейшими мировыми производителями смартфонов могли бы стать именно Huawei и Apple.

Более того, глава Huawei решил уколоть Samsung в своей речи. Он включил южнокорейского производителя в список «мелких». Ричард Ю заявил, что все, кроме Huawei и Apple, — «мелкие производители», и Samsung, конечно, в их числе.

Это воспринимается как минимум странно, если учесть, что Samsung, согласно отчётам аналитиков, много лет является мировым лидером на рынке смартфонов.