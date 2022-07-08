Глава Huawei: «Apple и Huawei были бы крупнейшими производителями смартфонов», если бы не санкции

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Глава Huawei: «Apple и Huawei были бы крупнейшими производителями смартфонов», если бы не санкцииА Samsung, по мнению Ю, — «мелкий производитель»
Исполнительный директор Huawei Ричард Ю (Richard Yu) поделился своим мнением о гипотетическом состоянии рынка смартфонов в 2022 году, если бы США не ввели санкции против компании.
По словам Ричарда Ю, «если бы не вмешательство США» и давление на Huawei, крупнейшими мировыми производителями смартфонов могли бы стать именно Huawei и Apple.
Более того, глава Huawei решил уколоть Samsung в своей речи. Он включил южнокорейского производителя в список «мелких». Ричард Ю заявил, что все, кроме Huawei и Apple, — «мелкие производители», и Samsung, конечно, в их числе.
Это воспринимается как минимум странно, если учесть, что Samsung, согласно отчётам аналитиков, много лет является мировым лидером на рынке смартфонов.