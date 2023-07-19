Глава Instagram* признал превосходство Android над iOS

Глава Instagram* признал превосходство Android над iOSВ комментариях «начался сущий кошмар»
Недавний комментарий главы Instagram* Адама Моссери в приложении Threads* вызвал жаркую дискуссию среди любителей техники. Моссери заявил, что «Android сейчас лучше, чем iOS». Хотя это заявление и может показаться безобидным, оно вызвало бурную реакцию комментаторов.
Некоторые пользователи с сарказмом раскритиковали позицию Моссери, оставив такие комментарии, как «Я тоже ненавижу приватность».
Однако Моссери нашел поддержку и среди поклонников Android, которые поддержали его мнение. Они утверждали, что за последние годы Android превзошла iOS, называя в качестве ключевых факторов инновации и предполагаемый застой Apple.
Сравнение Android и iOS уже давно является спорной темой, и комментарий Моссери только подлил масла в огонь. Пока неясно, как будет развиваться дискуссия и выскажутся ли по этому поводу другие технологические лидеры.
_ *принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена_