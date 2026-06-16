​​Глава Nothing: оперативная память в смартфонах стала дороже процессора

Например, у их модели Nothing Phone (4a) цена памяти удвоилась за время от разработки до выхода на рынок, а после старта продаж выросла ещё вдвое.

Винить во всём стоит дефицит и резкий скачок цен на микросхемы памяти из-за ИИ-бума. Поставщики выделяют лишь ограниченные квоты для обычных производителей, ещё и просят больше денег.

Карл Пей советует, мол, если планируете обновить телефон, то лучше сделать это сейчас. Чем дольше ждать, тем дороже будет.