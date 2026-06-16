Телефоны
Опубликовано 16 июня 2026, 06:35
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​​Глава Nothing: оперативная память в смартфонах стала дороже процессора

Дожили
Самой дорогой деталью в современных смартфонах стала оперативная и основная память, заявил Карл Пей. По словам основателя и гендиректора Nothing, память вместе с накопителем теперь может составлять больше половины себестоимости всего телефона.
​​Глава Nothing: оперативная память в смартфонах стала дороже процессора

© Nothing

Например, у их модели Nothing Phone (4a) цена памяти удвоилась за время от разработки до выхода на рынок, а после старта продаж выросла ещё вдвое.

Винить во всём стоит дефицит и резкий скачок цен на микросхемы памяти из-за ИИ-бума. Поставщики выделяют лишь ограниченные квоты для обычных производителей, ещё и просят больше денег.

Карл Пей советует, мол, если планируете обновить телефон, то лучше сделать это сейчас. Чем дольше ждать, тем дороже будет.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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