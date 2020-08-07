Глава OnePlus собственноручно собрал смартфон

Карл Пей начал сборку с системы камер. Затем он установил главную плату, закрепив её двумя винтами. Объясняя всё на ходу, глава OnePlus поместил в корпус все нужные компоненты.

Напомним, OnePlus Nord является представителем смартфонов среднего уровня. Стоит в одном сегменте с iPhone SE (2020). Устройство работает на процессоре Snapdragon 765G, оснащено 6,44-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц, аккумулятором ёмкостью 4115 мАч, четверной системой камер.