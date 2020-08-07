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Вчера 20:31
Глава OnePlus собственноручно собрал смартфон
Хорошая репутационная стратегия
Cоучредитель и глава OnePlus Карл Пей (Carl Pei) собственноручно собрал смартфон OnePlus Nord. Вообще-то этот процесс уже автоматизирован: отдан роботам.
Решение собрать смартфон собственными руками было стратегически верным. Так Карл Пей показал, что очень хорошо знаком с продуктом своей компании. Как он это делает, можно посмотреть на видео ниже:
Карл Пей начал сборку с системы камер. Затем он установил главную плату, закрепив её двумя винтами. Объясняя всё на ходу, глава OnePlus поместил в корпус все нужные компоненты.
Напомним, OnePlus Nord является представителем смартфонов среднего уровня. Стоит в одном сегменте с iPhone SE (2020). Устройство работает на процессоре Snapdragon 765G, оснащено 6,44-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц, аккумулятором ёмкостью 4115 мАч, четверной системой камер.