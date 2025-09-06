Глава Qualcomm: Intel пока не готова производить чипы для Snapdragon

Опубликовано 06 сентября 2025, 16:151 мин.
Глава Qualcomm: Intel пока не готова производить чипы для SnapdragonОно и видно
Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон заявил, что технологии производства чипов Intel пока «не соответствуют требованиям компании» для Snapdragon X. В интервью Bloomberg он, однако, оставил дверь открытой для возможного сотрудничества в будущем.
На данный момент чипы Snapdragon X производятся TSMC по технологии 4 нм, которая оптимизирована для мобильных процессоров с мощными графическими и нейронными блоками. Эти чипы уже устанавливаются в ноутбуки на базе Arm, демонстрируя энергопотребление «на уровне или лучше современных процессоров Intel», пишут СМИ.
Ситуацию усугубляет противоречие в стратегии Intel: компания сама конкурирует с TSMC, но частично использует её технологии, одновременно пытаясь привлечь внешних клиентов для своих новых узлов 18A и 14A. Проблемы с выходом годных кристаллов и задержки в разработке ставят под сомнение планы Intel на желаемое лидерство в отрасли.