Глава Qualcomm: Intel пока не готова производить чипы для Snapdragon

На данный момент чипы Snapdragon X производятся TSMC по технологии 4 нм, которая оптимизирована для мобильных процессоров с мощными графическими и нейронными блоками. Эти чипы уже устанавливаются в ноутбуки на базе Arm, демонстрируя энергопотребление «на уровне или лучше современных процессоров Intel», пишут СМИ.

Ситуацию усугубляет противоречие в стратегии Intel: компания сама конкурирует с TSMC, но частично использует её технологии, одновременно пытаясь привлечь внешних клиентов для своих новых узлов 18A и 14A. Проблемы с выходом годных кристаллов и задержки в разработке ставят под сомнение планы Intel на желаемое лидерство в отрасли.