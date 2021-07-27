Глава Samsung намекнул, что гибкие смартфоны заменят собой серию Galaxy Note

Именно накануне этого мероприятия глава IT-подразделения Samsung Electronics рассказал, почему рано или поздно основная часть пользователей перейдёт с классических на гибкие смартфоны, а также сообщил, за счёт чего это произойдёт.

Причиной этому может стать целое множество факторов. Например, тенденция к тому, что все новые популярные приложения становятся не просто совместимыми со складными смартфонами, а используют преимущества конструкции с раскладными/раздвижными дисплеями в основе.

Помимо этого представитель Samsung намекнул, что новые смартфоны Samsung получат специальное электронное перо S Pen, и что этот дебют не случайно состоится вместо традиционной для августа презентации Galaxy Note.

Ещё одной весомой причиной для перехода на складные смартфоны руководитель Samsung видит рост их технических характеристик. Раньше в смартфоны складной конструкции было сложно вместить настолько же продвинутые комплектующие, как в классические Ultra-флагманы, но со сменой поколений гибких смартфонов их научились делать с настолько же плотной компоновкой, как модели в классическом форм-факторе.

Напомним, в марте 2021 года стало известно, что Samsung не выпустит смартфоны серии Galaxy Note 21. Это подкрепило уверенность пользователей и аналитиков в том, что вместо выпуска «классических» и «деловых» флагманов с близкими характеристиками (Galaxy S21 и Note 21) Samsung перестроит линейку смартфонов под новую концепцию. Судя по всему, нас ожидает воплощение функций Galaxy Note в новом поколении смартфонов с гибкими дисплеями.