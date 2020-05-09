Глава Xiaomi назвал свой любимый смартфон

Фаворитом Цзюня, как оказалось, является модель Mi Mix 2, выпущенная в 2017 году. Достоинством устройства глава компании назвал его цельный керамический корпус.

Стоит отметить, что вся серия Mi Mix прославилась своим «полноэкранным» дизайном. Последний смартфон в линейке — это Mi Mix 3. Сообщество с нетерпением ожидает новый Mi Mix 4.

Не исключено, что подобные высказывания Цзюня, а также тот факт, что компания зарегистрировала новый Weibo-аккаунт для серии Mi Mix, свидетельствует о скором выходе аппарата. Может быть даже новый Mi Mix 4 тоже выпустят в цельном керамическом корпусе.