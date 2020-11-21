Глава Xiaomi назвал три главных заблуждения о компании

Вероятно, в обществе есть гораздо больше заблуждений о Xiaomi, но глава компании выбрал основные. Одно из них — считать устройства Xiaomi продуктами низкого класса. Скорее всего, люди так думают потому, что компания — китайская, а цены на её товары, как правило, ниже среднего.

На самом деле, у Xiaomi есть продукты высокого класса — это, например, смартфон Mi 10 Extreme Commemorative Edition. При этом устройство стало одним из самых продаваемых в этом году. Ещё Xiaomi располагает 98-дюймовым «умным» телевизором стоимостью 20 000 юаней.

Второе заблуждение — все продукты Xiaomi производятся OEM-компаниями. Лэй Цзюнь напомнил, что у компании есть полностью роботизированная производственная линия в Китае. Xiaomi сама разрабатывает оборудование для производства.

И наконец третье заблуждение — у Xiaomi нет своих технологий. Пример тому, что это неправда — технология камер во флагманских Mi моделях.