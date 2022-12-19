Глава Xiaomi объяснил, зачем на Xiaomi 13 Pro установили изогнутый экран

По словам Лэй Цзюня, решение использовать изогнутый экран на Xiaomi 13 Pro было связано с тем, что плоский экран сделал бы телефон слишком толстым. Топ-менеджер считает, что людям «бы это не понравилось». Хотя Цзюнь не уточнил, как плоский экран повлиял бы на толщину устройства, возможно, он имел в виду ощущение телефона в руке.