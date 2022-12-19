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14:02, 19 декабря 2022
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Глава Xiaomi объяснил, зачем на Xiaomi 13 Pro установили изогнутый экран

В целом, всё ради эстетики

Xiaomi недавно представила серию Xiaomi 13, в которую входит модель Xiaomi 13 Pro с изогнутым экраном. Некоторые ставят под сомнение этот выбор, и генеральный директор компании Лэй Цзюнь решил ответить на опасения.

Глава Xiaomi объяснил, зачем на Xiaomi 13 Pro установили изогнутый экран

Фото: Gizmochina

По словам Лэй Цзюня, решение использовать изогнутый экран на Xiaomi 13 Pro было связано с тем, что плоский экран сделал бы телефон слишком толстым. Топ-менеджер считает, что людям «бы это не понравилось». Хотя Цзюнь не уточнил, как плоский экран повлиял бы на толщину устройства, возможно, он имел в виду ощущение телефона в руке.

Источник:Gizmochina
Теги:
#Xiaomi 13
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