Глава Xiaomi поделился списком любимых смартфонов

Ранее Цзюнь уже называл свой самый любимый аппарат, и им оказался Mi Mix 2 2017 года. Особенно топ-менеджеру нравится цельный керамический корпус устройства.

На втором месте в топе Цзюня оказался Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition. Здесь глава Xiaomi тоже отметил внешний вид смартфона: по его словам, заднюю панель устройства можно использовать как зеркало, а рамка из нержавеющей стали смотрится отлично.

Третье место Цзюнь отдал флагманскому Mi 10 Pro. Он отметил, что с этим смартфоном компания не стала концентрироваться на снижении стоимости, а уделила внимание высококлассным параметрам.