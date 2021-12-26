Глава Xiaomi попал на видео с коробкой Xiaomi 12 Pro в руках

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Глава Xiaomi попал на видео с коробкой Xiaomi 12 Pro в рукахРолик получился достаточно забавным
Совсем скоро, 28 декабря, Xiaomi представит свежую флагманскую линейку — Xiaomi 12. Накануне мероприятия, компания нашла крайне интересный способ подогреть интерес к анонсу.
Для этого производитель опубликовал видео, в котором глава бренда Лей Цзунь открывает «подарочную» коробку. Внутри неё лежит ещё одна коробка, в которой также скрывается другая коробка.
И на каждом из этих «уровней» описываются различные преимущества того устройства, которое лежит в самой последней коробке. И когда господин Цзунь доходит до неё, становится понятно, что это упаковка грядущего флагманского Xiaomi 12 Pro.
Ролик получился достаточно забавным и, что самое важное, запоминающимся. Не в последнюю очередь благодаря подаче.
Напомним, что помимо Pro-версии смартфона, нас также ждёт базовый и компактный варианты.
Источник: YouTube