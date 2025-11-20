Телефоны
Глава Xiaomi призвал готовиться к тому, что смартфоны скоро станут ещё дороже

В следующем году
Xiaomi опубликовала финансовые результаты за третий квартал и одновременно предупредила: в 2026 году цены на смартфоны заметно вырастут. По словам президента компании Лу Вэйбина, основной причиной станет подорожание памяти.
Стоимость памяти увеличивается из-за стремительного роста индустрии ИИ. Производители отдают приоритет поставкам памяти для дата-центров. В итоге на смартфоны остаётся меньше ресурсов. А то, что есть, становится дороже.

Лу Вэйбин объяснил, что давление на производителей в следующем году будет «ещё сильнее». По его словам, покупатели наверняка увидят заметное увеличение розничных цен.

На снижение цен или даже замедление роста рассчитывать не стоит.

