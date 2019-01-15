Глава Xiaomi раскрыл подробности о флагманском смартфоне Mi 9

Следующий флагманский смартфон Xiaomi получит улучшенную скоростную зарядку. Об этом сообщил Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi, через свой официальный аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter.

Сегодня начались продажи бюджетного смартфона Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой. Эта модель поддерживает поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, но блок питание надо покупать отдельно.

Когда Лэй Цзюнь в Weibo начал продвигать 18-ваттную зарядку, один из пользователей спросил, получит ли грядущий Xiaomi Mi 9 поддержку зарядки на 24 Вт. На это топ-менеджер ответил, что зарядка у будущего флагмана, определённо, будет лучше и быстрее.

Согласно более ранним утечкам, в Xiaomi Mi 9 установят 6,4-дюймовый AMOLED и сканер отпечатков пальцев под него. Смартфон оснащается тройной камерой 48+12 Мп + 3D ToF, процессор Snapdragon 855, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч и быстрая зарядка на 32 Вт. Также отмечается беспроводная зарядка и 3D-сканирование лиц пользователей.