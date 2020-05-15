Глава Xiaomi Redmi пообещал выпустить «суперпроизводительный» смартфон

Как пишет издание Gizmochina, Вейбинг сообщил, что новый смартфон Redmi предложит очень хорошую производительность. К сожалению, глава бренда больше не рассказал ничего про новинку. Но после анонса нового телефона Вейбинг также сделал репост публикации MediaTek о грядущем чипсете.

Журналисты предположили, что речь может идти о смартфоне под модельным номером M2004J7AC, информация о котором утекла недавно. Название устройства всё ещё остаётся неизвестным, но зато есть сведения о некоторых характеристиках.

Итак смартфон получит 6,57-дюймовый экран разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и со встроенным сканером отпечатков пальцев. Что самое интересное, аппарат будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 820, анонс которого должен состояться 18 мая.