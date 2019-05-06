Глава Xiaomi Redmi раскрыл характеристики будущего флагмана

Речь идёт о смартфоне, который прозвали Redmi 855 за то, что его аппаратной основой стал Snapdragon 855. Этот процессор содержит восемь ядер с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц. Новый флагман от Redmi должен стать самым доступным смартфоном на данном чипе.

Новинка получит тройную основную камеру на 48-13-8 Мп. Как рассказал Вейбинг, один из датчиков камеры будет оснащён ультраширокоугольной объективом. Также руководитель подтвердил, что Redmi 855 получит 3,5-миллиметровый разъём для наушников и NFC.

Вейбинг опроверг слухи о том, что новый смартфон выйдет на рынок под именем Redmi X. По его словам, название устройства будет другим.

Новая утечка показывает, что, скорее всего, смартфон выйдет под именем Redmi K20 Pro. По крайней мере, так написано на защитной плёнке, фото которой попало в сеть.