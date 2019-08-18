Глава Xiaomi Redmi раскрыл особенности бюджетного, но технологичного Note 8

Об этом свидетельствует техническая информация в посте Вейбинга. То есть своё сообщение он опубликовал именно с Redmi Note 8. По его словам, новый смартфон лучше снимает фотографии, имеет более долгоиграющую батарею, а также обладает лучшим соотношением площади экрана к площади передней панели.

Чтобы сравнения были понятнее, напомним, что у предшественника модели Redmi Note 7 был установлен аккумулятор на 4000 мАч, что и так было неплохо.

Redmi Note 8 также пророчат камеру с датчиком на 64 Мп. Подтверждено официально это не было, но поскольку Note 7 стал первым смартфоном бренда с 48-мегапиксельной камерой, можно предполагать, что очередная инновация затронет его преемника.

Инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) также предположил, что Redmi Note 8 может быть представлен уже завтра.