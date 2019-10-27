Главная «фишка» экрана Google Pixel 4 оказалась нестабильной

Об этом специалисты узнали, изучив исходный код прошивки смартфонов. Выяснилось, что ПО автоматически устанавливает частоту обновления в 60 Гц при запуске Google Maps, Pokémon Go, Waze и WeChat.

Что касается Pokémon Go, то здесь всё понятно. Компания-разработчик игры Niantic сама установила предел в 30 fps. Google Maps и Waze тоже имеют определённые ограничения. А вот WeChat попал в список просто из-за плохой производительности.