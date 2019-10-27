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Главная «фишка» экрана Google Pixel 4 оказалась нестабильной
Хвалёные 90 Гц поддерживаются не везде
С частотой обновления экрана новых Pixel 4 происходит множество странностей. Недавно пользователи узнали, что смартфон может работать с 90 Гц только при определённом уровне яркости, а теперь стало известно ещё об одном ограничении. Оказалось, что некоторые популярные приложения не поддерживают работу в данном режиме. Причём одно из них принадлежит самой Google.
Об этом специалисты узнали, изучив исходный код прошивки смартфонов. Выяснилось, что ПО автоматически устанавливает частоту обновления в 60 Гц при запуске Google Maps, Pokémon Go, Waze и WeChat.
Что касается Pokémon Go, то здесь всё понятно. Компания-разработчик игры Niantic сама установила предел в 30 fps. Google Maps и Waze тоже имеют определённые ограничения. А вот WeChat попал в список просто из-за плохой производительности.
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