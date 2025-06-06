Несмотря на защитное стекло Gorilla Glass Ceramic 2, экран сразу треснул, но остался рабочим. Задняя часть из стекла Victus 2 тоже быстро получила повреждения после нескольких падений.

Рамка телефона по краям получила вмятины, но основная проблема — стекло, которое ломается при падениях даже с небольшой высоты.

Вывод простой: тонкий дизайн — это компромисс, и в случае с этим телефоном он повлиял на прочность. В целом, Galaxy S25 Edge выдержал падения лучше, чем можно было ожидать от такого тонкого устройства, но полностью надёжным назвать его нельзя.