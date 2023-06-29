Главное не внешность, а душа: в Сеть слили изображения нового Samsung Galaxy A25

Сзади телефон оснащен такой же тройной камерой, как и его предшественник, которая , скорее всего, включает в себя конфигурацию из 50, 5 и 2 МП. Хотя конкретные подробности о характеристиках камеры пока неизвестны, ожидается, что значительных улучшений не будет, учитывая, что это устройство начального уровня.

Точная дата запуска и другие подробности о Galaxy A25 в настоящее время неизвестны.