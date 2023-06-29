Главное не внешность, а душа: в Сеть слили изображения нового Samsung Galaxy A25

Главное не внешность, а душа: в Сеть слили изображения нового Samsung Galaxy A25Характеристики пока что неизвестны
Ожидается, что в конце этого года Samsung добавит еще одно устройство в линейку Galaxy A, выпустив Galaxy A25. В сети уже появились утечки рендеров с высоким разрешением предстоящего бюджетного смартфона, которые показывают практически полное отсутствие изменений в дизайне по сравнению с предшественником.
Согласно просочившимся изображениям, Galaxy A25 имеет форм-фактор, аналогичный предыдущему поколению, с размерами примерно 162 x 77,5 x 8,3 мм. Размер экрана остается на уровне 6,44 дюйма, с немного увеличенным «подбородком». Кнопки регулировки громкости на боковой стороне остались без изменений, на A25 сохранился сканер отпечатков пальцев на кнопке питания.
Сзади телефон оснащен такой же тройной камерой, как и его предшественник, которая , скорее всего, включает в себя конфигурацию из 50, 5 и 2 МП. Хотя конкретные подробности о характеристиках камеры пока неизвестны, ожидается, что значительных улучшений не будет, учитывая, что это устройство начального уровня.
Точная дата запуска и другие подробности о Galaxy A25 в настоящее время неизвестны.