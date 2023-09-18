Главные недостатки операционной системы MIUI на Xiaomi, Redmi, Poco

К сожалению, если вы приобретаете смартфон на MIUI, то у вас могут постоянно возникать проблемы с самыми разными приложениями.

Telegram. При прослушивании голосовых сообщений динамики нередко автоматически меняются местами. Также иногда вы просто не сможете отправлять голосовые сообщения по непонятной причине. Эти проблемы решаются, если перезагрузить устройство. Ещё при работе фоновых приложений громкость смартфона снижается до 40%.

Камера. Все эти ошибки связаны с MIUI 13. Во время записи видео почему-то все цвета падали до минимума, то есть возникало чувство, будто человек записывал чёрно-белое кино. При съёмке фото были неестественные белые тона. Решить эти проблемы можно при помощи перехода на новую версию операционной системы.

Приложение банка. В нём редко распознаётся отпечаток пальца.

Настройки. По каким-то причинам у пользователя смартфон не переходил в светлый режим. Помог только сброс до заводских настроек.