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Главный дизайнер Huawei назвал iPhone SE 2020 устаревшим
От Huawei подобной модели можно не ждать
Главный дизайнер Huawei дал интервью Forbes и назвал iPhone SE 2020 устаревшим. От китайской компании подобной модели можно не ждать.
Журналисты беседовали с Квентином Тангом (Quentin Tang). Его спросили, не планирует ли Huawei выпустить смартфон с небольшим экраном, как у iPhone SE 2020.
«Я не думаю, что люди хотят меньшие экраны; они хотят меньший форм-фактор, но с большим экраном», — поделился мыслями Танг.
Он также отметил, что вместо того, чтобы возвращаться к старому, как Apple, дизайнерам нужно предложить пользователям нечто другое. То есть небольшой корпус с огромным экраном. А это значит, что у него не должно быть каких-либо рамок.
Танг добавил, что всё больше приложений сейчас требуют больше дисплеи. Да и опыт использования такого экрана намного лучше.