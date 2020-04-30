Главный дизайнер Huawei назвал iPhone SE 2020 устаревшим

Журналисты беседовали с Квентином Тангом (Quentin Tang). Его спросили, не планирует ли Huawei выпустить смартфон с небольшим экраном, как у iPhone SE 2020.

«Я не думаю, что люди хотят меньшие экраны; они хотят меньший форм-фактор, но с большим экраном», — поделился мыслями Танг.

Он также отметил, что вместо того, чтобы возвращаться к старому, как Apple, дизайнерам нужно предложить пользователям нечто другое. То есть небольшой корпус с огромным экраном. А это значит, что у него не должно быть каких-либо рамок.

Танг добавил, что всё больше приложений сейчас требуют больше дисплеи. Да и опыт использования такого экрана намного лучше.