Главный по дизайну смартфонов Google Pixel отказался извиняться за дизайн камеры

По словам Зеллвегера, большая панель - это не просто эстетика, а наиболее эффективный способ разместить передовое оборудование камеры, “определяющее работу Pixel”. Горизонтальная панель камеры, стала фирменным элементом дизайна телефонов Pixel. Зеллвегер всё же намекнул, что будущие модели, возможно, не всегда будут нуждаться в таком “крупном оборудовании”.

Зеллвегер, поклонник небольших телефонов, признает, что создание компактных устройств, отвечающих современным требованиям к времени автономной работы, производительности и размеру экрана, сопряжено с “определенными трудностями”. Тем не менее, он не исключает, что в будущем небольшие телефоны могут снова стать популярными.