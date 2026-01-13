Главный редактор Ferra.ru назвал лучшие флагманские смартфоны на январь 2026 г.

Honor Magic7 Pro подойдёт тем, кто ценит мобильную фотографию. Он делает очень качественные снимки, особенно с увеличением, и умеет быстро фотографировать движущиеся объекты. У смартфона громкие динамики, стабильная работа и удобная разблокировка по лицу даже в темноте. Это один из самых доступных входов в мир «премиальных» камер.