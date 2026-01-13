Главный редактор Ferra.ru назвал лучшие флагманские смартфоны на январь 2026 г.Что выбрать, если хочется максимум
OnePlus 15 и realme GT 8 Pro — отличный выбор для тех, кто хочет мощный смартфон по более разумной цене. Оба устройства очень быстрые, долго работают и быстро заряжаются. realme делает упор на фотографии. OnePlus, в свою очередь, выделяется рекордной автономностью и отлично подходит для игр.
Смартфоны «идеологически» очень похожи между собой. Возможно, из-за того, что «владелец» OnePlus, и realme — холдинговая компания BBK взяла курс на унификацию.
Honor Magic7 Pro подойдёт тем, кто ценит мобильную фотографию. Он делает очень качественные снимки, особенно с увеличением, и умеет быстро фотографировать движущиеся объекты. У смартфона громкие динамики, стабильная работа и удобная разблокировка по лицу даже в темноте. Это один из самых доступных входов в мир «премиальных» камер.
Samsung Galaxy Z Fold7 — лучший складной смартфон горизонтального формата. Он компактный в сложенном виде, но при этом предлагает большой экран и камеру уровня топовых моделей Samsung.
У Huawei Pura 80 Ultra действительно монструозные камеры «под капотом». Ранее компания не была замечена в «с показной роскошью», но тут как будто задействовали все самые крутые технологии, чтобы обеспечить смартфону такое преимущество перед конкурентами.
Huawei Pura 80 Ultra — один из лучших смартфонов для фото в мире. Он снимает великолепно и днём, и ночью, особенно с увеличением. Да, крупный и тяжёлый, но ради качества камеры многие готовы с этим смириться.
Vivo X300 Pro и X200 Ultra подойдут тем, кто хочет «всё и сразу»: отличные фото, высокую скорость и хорошую автономность. Эти модели считаются одними из самых продвинутых на рынке и показывают, как «далеко шагнули современные смартфоны».