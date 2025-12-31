Главред Ferra.ru назвал лучшие смартфоны 2025 года в бюджете от 18 до 40 тысяч рублей

Главред Ferra.ru назвал лучшие смартфоны 2025 года в бюджете от 18 до 40 тысяч рублейЭксперт назвал лучшие смартфоны 2025 года до 40 тысяч рублей
TECNO Camon 40 — отличный выбор для любителей фотографировать. За около 20 тысяч рублей он предлагает очень хорошую основную камеру, которая раньше ставилась в более дорогие аппараты. При этом его производительность и время работы от аккумулятора — на обычном для своего класса уровне.
iQOO Neo 10 — «чемпион» по скорости и автономности. Его мощный процессор сопоставим с флагманами, а аккумулятор на 7000 мАч обеспечивает до двух дней работы. Идеален для тех, кому важна производительность, а камера достаточна «для обычных фото». Цена в официальных магазинах — 26−35 тыс. рублей.
Подобно тому, как зумеры фанатеют от музыки стиля „ретровейв“ в духе саундтреков к фантастическим фильмам 70-х, в смартфонах тоже живет (и процветает) класс моделей для тех, кого устраивает „нормальная“ камера, но нужен максимально мощный процессор и максимально долгая работа от аккумулятора на потраченный рубль.
Realme 14 Pro+ или TECNO Camon 40 Premier — сбалансированные универсальные аппараты. У них есть полезная дополнительная камера с зумом для съемки удаленных объектов, хорошая скорость и защита от влаги. Отличный вариант, если нужен смартфон «на все случаи жизни».
HONOR X9d — рекордсмен по времени работы. Его аккумулятора на 8300 мАч хватает до трех дней. Смартфон также прочный и щадит глаза благодаря специальному экрану. Но его камера — самая простая в подборке. Цена — 25−30 тыс. рублей.
Выглядит HONOR X9d нормально, и не тяжелый, и ударопрочность повышенная. Не уровня «невозможно разбить», а уровня «экран уцелеет там, где у конкурентов при падении будут трещины; будет немного трещин при падении, при котором у конкурентов дисплей будет «в кашу» разбит. И даже процессор вполне адекватный.
Poco X7 Pro или realme P3 Ultra — мощные и долгоиграющие смартфоны для игр и повседневных задач. Стоят емкие аккумуляторы и быстрые процессоры. Отличный выбор для тех, кто переходит с дорогих флагманов, но не хочет терять в скорости.
Эксперт отмечает, что у каждого смартфона в этом бюджете есть свои сильные стороны, и идеального во всем аппарата не найти. Поэтому главное — определиться с приоритетами.