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Главу Samsung заметили со скручивающимся смартфоном в руках
Возможно, устройство представят в следующем году
Главу Samsung Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong) заметили с невыпущенным устройством в необычном форм-факторе. Аппарат выглядел как гибкий смартфон, правда, очень тонкий.
Издание PhoneArena предполагает, что это мог быть смартфон с растягивающимся экраном. Вокруг Samsung уже давно ходили слухи о том, что компания работает над скручивающимся устройством. В сети даже находили патенты такого аппарата, у которого свёрнутый в рулон экран нужно вытягивать.
PhoneArena
Источники отмечают, что новое устройство Samsung может быть выпущено в следующем году.
Стоит отметить, что фотографию, на которой Ли держит прототип смартфона, опубликовала сама Samsung. Так что это можно даже трактовать как тизер.
Согласно ранним слухам, скручивающийся смартфон компании в развёрнутом состоянии будет иметь экран диагональю 8 дюймов.