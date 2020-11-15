Главу Samsung заметили со скручивающимся смартфоном в руках

Источники отмечают, что новое устройство Samsung может быть выпущено в следующем году.

Стоит отметить, что фотографию, на которой Ли держит прототип смартфона, опубликовала сама Samsung. Так что это можно даже трактовать как тизер.

Согласно ранним слухам, скручивающийся смартфон компании в развёрнутом состоянии будет иметь экран диагональю 8 дюймов.