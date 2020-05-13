Главу Xiaomi уличили в том, что он пользуется iPhone

Правда всплыла после публикации Цзюнем очередного поста в китайской соцсети Weibo. Эта платформа может определять, с какого смартфона было опубликовано сообщение и отобразить эту информацию в публикации. Цзюнь разместил пост, в котором призвал фанатов приобрести некоторые книги. В этом сообщении была пометка, что оно опубликовано с iPhone.

Сообщается, что Цзюнь уже удалил спорный пост. Однако партнёр Xiaomi Пан Цзютан (Pan Jiutang) выступил в защиту главы Xiaomi. Он назвал лицемерием заявления какого-либо топ-менеджера о том, что он не пробовал смартфоны Apple, Samsung и других конкурентов. Это не грех делать для того, чтобы отслеживать инновации.

Кроме того, ранее Цзюнь говорил, что сотрудникам Xiaomi не запрещено пользоваться устройствами других брендов.