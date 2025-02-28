Глобальная версия Oppo A5 Pro версия оказалась хуже китайской

Камеры остались прежними: основной датчик на 50 МП, датчик глубины на 2 МП и фронтальная камера на 8 МП. Телефон сохранил прочную конструкцию с защитой от воды и пыли по стандарту IP66/68/69, прочностью военного класса и защитой от падений. Аккумулятор стал немного меньше — 5 800 мАч (по сравнению с 6 000 мАч), хотя он по-прежнему поддерживает быструю зарядку 45 Вт.

Доступный в цвете Flower Pink и Mocha Brown, A5 Pro стоит 7 990 тайваньских долларов (243 доллара) за модель с 6 ГБ + 128 ГБ, а версия с 8 ГБ + 256 ГБ — 9 490 тайваньских долларов (290 долларов).