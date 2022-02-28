Глобальная версия «проблемного флагмана» Xiaomi 12 выйдет в марте

Теперь же стало известно, что совсем скоро Xiaomi привезёт смартфон на международный рынок. Если быть точнее, то случится это уже 15 марта 2022 года. В честь этого китайский бренд проведёт отдельную презентацию.

На данный момент не совсем ясно, доработала ли компания свои смартфоны и останется ли в них проблема запотевания камеры.

Напомним, что линейка Xiaomi 12 представлена трёмя моделями: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 и Xiaomi 12X. При этом более ранние утечки гласили, что Pro-версия получит ценник в 1000–1200 евро, базовый Xiaomi 12 — 800–900 евро, а самый простой — 600–700 евро.