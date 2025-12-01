Глобальная версия смартфонов iQOO 15 получила первое обновление

Глобальная версия смартфонов iQOO 15 получила первое обновлениеПосле международного запуска
Она улучшает работу системы, сети и игр, а также обновляет системы безопасности Android.
Что нового:
Повышена безопасность системы.
Улучшена стабильность и оптимизирована работа батареи.
Улучшено качество перевода интерфейса.
Усилена стабильность сетевого подключения.
Повышена совместимость с некоторыми Bluetooth-устройствами.
Улучшена производительность в играх и исправлены подвисания анимаций.
Доработаны функции доступности.
Сделано более плавным открытие Центра управления и т. д.
Смартфон работает на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и новой системе OriginOS 6. Обещаны 5 обновлений Android и 7 лет патчей безопасности.
Среди других особенностей: OLED-дисплей 6,85″ с частотой 144 Гц, тройная камера 50 МП, селфи-камера 32 МП, аккумулятор 7000 мА·ч с зарядкой 100 Вт по кабелю и 40 Вт по беспроводной системе. Смартфон также имеет защиту IP68/IP69.