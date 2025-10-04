Глобальные версии смартфонов Oppo Find X9 и X9 Pro прошли сертификацию

Find X9 и Find X9 Pro прошли сертификацию в нескольких странах. В Таиланде они получили одобрение NBTC, где фигурируют под номерами моделей CPH2797 и CPH2791. Ранее устройства также были замечены на платформах сертификации в Индии (BIS), Сингапуре (IMDA), Индонезии (SDPPI), Малайзии (SIRIM) и международной базе GCF. Более того, Find X9 Pro появился в тестах Geekbench, что подтвердило некоторые его технические характеристики.

Помимо смартфонов, в списках сертификации также обнаружены и другие новые устройства Oppo: беспроводные наушники Enco Air 5 Pro и смарт-часы Watch S.