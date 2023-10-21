Gmail на складных телефонах стал открывать ссылки в режиме разделенного экрана

При открытии ссылок и вложений в Gmail пользователи планшетов и складных устройства теперь переходят в режим разделенного экрана. При нажатии на ссылку в письме открывается вкладка Chrome Custom Tab в боковом окне, не позволяя ссылке занимать весь экран.

В левой половине экрана отображается папка «Входящие», а в правой - текст письма. Ссылки на Google Docs и YouTube открываются в соответствующих приложениях в правой части экрана. Если пользователь немного уменьшит размер веб-страницы, Gmail вернется к своему планшетному интерфейсу с тремя колонками информации.

Эта функция разделения экрана теперь доступна на устройствах с большим экраном, таких как Pixel Fold и Pixel Tablet.