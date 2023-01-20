Гнётся во все стороны: Samsung представила уникальный OLED-экран

11:46, 20 января 2023
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Гнётся во все стороны: Samsung представила уникальный OLED-экранНа нём также меньше видны складки
Samsung продемонстрировала новый OLED-дисплей, который можно складывать и раскладывать в обе стороны. Шарниры в смартфоне устроены так, что позволяют это делать.
Фото: The Verge
Разработка Flex In & Out от Samsung Display оснащена шарниром, вращающимся на 360 градусов. Представитель компании рассказал, что эта технология также позволяет создать менее заметные складки.
Журналисты предполагают, что новая технология может дебютировать с Galaxy Z Fold 5. Складные телефоны Samsung текущего поколения — Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 — оснащены U-образным шарниром, из-за которого складки на экране хорошо видны.