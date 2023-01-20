Телефоны
11:46, 20 января 2023
1 мин.

Гнётся во все стороны: Samsung представила уникальный OLED-экран

На нём также меньше видны складки

Samsung продемонстрировала новый OLED-дисплей, который можно складывать и раскладывать в обе стороны. Шарниры в смартфоне устроены так, что позволяют это делать.

Гнётся во все стороны: Samsung представила уникальный OLED-экран

Фото: The Verge

Разработка Flex In & Out от Samsung Display оснащена шарниром, вращающимся на 360 градусов. Представитель компании рассказал, что эта технология также позволяет создать менее заметные складки.

1 / 2

Фото: The Verge

Журналисты предполагают, что новая технология может дебютировать с Galaxy Z Fold 5. Складные телефоны Samsung текущего поколения — Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 — оснащены U-образным шарниром, из-за которого складки на экране хорошо видны.

Новости партнеров
Новости партнеров