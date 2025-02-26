Опубликовано 26 февраля 2025, 15:001 мин.
Голосовой набор в iPhone на секунду заменял «Трамп» на «расист»Apple знает о проблеме
Apple начала расследовать странную ошибку в голосовом наборе на iPhone, из-за которой пользователям, произнося «расист», на короткое время показывали слово «Трамп». Проблема привлекла внимание после того, как видео с демонстрацией глюка стало вирусным в соцсетях.
Apple подтвердила проблему в заявлении для The New York Times и Fox News, сказав: «Мы знаем о проблеме с моделью распознавания речи, которая обеспечивает диктовку, и мы выпустим исправление как можно скорее». Компания объяснила, что ошибка, скорее всего, связана с фонетическим сходством между словами, и отметила, что другие слова со звуком «р» также были затронуты.
Однако Джон Берки, бывший член команды Siri, предположил, что сбой мог быть скорее внутренним «розыгрышем», чем случайной ошибкой.