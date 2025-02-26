Голосовой набор в iPhone на секунду заменял «Трамп» на «расист»

Apple подтвердила проблему в заявлении для The New York Times и Fox News, сказав: «Мы знаем о проблеме с моделью распознавания речи, которая обеспечивает диктовку, и мы выпустим исправление как можно скорее». Компания объяснила, что ошибка, скорее всего, связана с фонетическим сходством между словами, и отметила, что другие слова со звуком «р» также были затронуты.

Однако Джон Берки, бывший член команды Siri, предположил, что сбой мог быть скорее внутренним «розыгрышем», чем случайной ошибкой.