Google будет собирать свои смартфоны в Китае из-за пандемии

СМИ сообщают, что Google будет производить свои грядущие смартфоны серии Pixel 6 в Китае. Дело в том, что правительства стран Азии начали ужесточать пограничный контроль из-за недавней вспышки COVID-19. В результате Google придётся продолжить производство в Китае.

При этом ещё Pixel 5 планировалось собирать во Вьетнаме, но этот план не увенчался успехом из-за ограничений на границе и других проблем.

Отмечается, что Google — не единственная компания, застрявшая в Китае. Apple тоже планировала перенести небольшую часть производственной линии MacBook и iPad во Вьетнам. Но это не вышло.

Напомним, выход Pixel 6 и 6 Pro должен состояться позже осенью.