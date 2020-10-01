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Google добавила пластик в металлический смартфон ради беспроводной зарядки
Но это незаметно
Вчера Google представила новый смартфон Pixel 5 и оставила у пользователей вопросы. В частности, людям было непонятно, как смартфон в металлическом корпусе может поддерживать беспроводную зарядку. Теперь же стало ясно, что Google воспользовалась простой хитростью — добавила пластиковую «заплатку» в корпус.
Google рассказала, что в задней панели смартфона есть «окошко». Зарядная катушка расположена так, чтобы как раз оказываться под этим «окошкам». Отверстие, по всему видимому, закрыто пластиком, который сверху покрыт чем-то, что Google называет биосмолой. Визуально заметить заплатку невозможно.
Если верить Google, Pixel 5 поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 10 Вт. Напомним, цены на новинку начинаются с $699, что дешевле предыдущего флагмана Google.