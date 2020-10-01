Google добавила пластик в металлический смартфон ради беспроводной зарядки

Google рассказала, что в задней панели смартфона есть «окошко». Зарядная катушка расположена так, чтобы как раз оказываться под этим «окошкам». Отверстие, по всему видимому, закрыто пластиком, который сверху покрыт чем-то, что Google называет биосмолой. Визуально заметить заплатку невозможно.

Если верить Google, Pixel 5 поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 10 Вт. Напомним, цены на новинку начинаются с $699, что дешевле предыдущего флагмана Google.