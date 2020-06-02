Google добавила в смартфоны оповещения для близких в случае исчезновения человека

Принцип работы функции простой. Владелец смартфона должен выбрать в настройках причину, по которой ему может понадобиться помощь (например, прогулка в одиночестве). Также он устанавливает срок, по истечении которого устройству нужно будет проверить, в состоянии ли человек им воспользоваться.

Когда наступит время проверки, владельцу нужно будет в течение минуты отметить, что всё в порядке. Если этого не случится, то близкие пользователя получат оповещения и координаты смартфона в Google Maps.

Сообщается, что новая функция также позволяет включить оповещения о стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях. В iOS подобной опции нет.