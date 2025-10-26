Google добавит встроенную пипетку в Android 17

EyeDropper получит API, с помощью которого любое приложение сможет позволить пользователю выбрать цвет с экрана и получить его код.

Работа приложения выглядит так: приложение отправляет запрос EyeDropper через стандартное действие Android, а EyeDropper делает снимок экрана и позволяет выбрать пиксель с нужным цветом. Есть лупа для точного выбора и возможность двигать курсор по одному пикселю.

EyeDropper учитывает как сенсорные экраны, так и десктопный режим: если подключена мышь и клавиатура, приложение адаптируется для работы с несколькими дисплеями.

На данный момент EyeDropper обнаружен в версии Android 2510 Canary, в Android 16 обновление появиться не успеет, пишут СМИ — новые API добавят только в Android 17.