Google досрочно завершила бесплатную раздачу часов Pixel: слишком много желающих

Неожиданное досрочное закрытие сделки, как сообщается, связано с чрезмерным спросом. В то время как ранние покупатели уже получили свои часы, более поздние заказы задерживаются до декабря.

Google Fi начал со скидки на Pixel Watch 3 в размере 150 долларов, а затем предложил два способа получить дополнительную скидку в размере 299,99 долларов (41 мм) или 349,99 долларов (45 мм). Заплатить 349,99 долл. при оформлении заказа: «Если покупка устройства не была оплачена, полная стоимость устройства будет выплачена в момент покупки, и вы получите 349,99 долл. обратно в виде 24 ежемесячных кредитов». Либо «платить» 0 долл. в месяц в течение 24 месяцев: «При покупке с кредитом на устройство платежи за устройство будут снижены за счет 24 ежемесячных кредитов общей стоимостью 349,99 долл.».

Очевидно, большинство пользователей предпочли вариант финансирования, который требовал только предоплаты налога, но предполагал проверку кредитоспособности.