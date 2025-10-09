Google: если у вас разблокирован загрузчик, это «сломает» работу ИИ Gemini Nano

Gemini Nano работает локально на обычных Android-устройствах и позволяет обрабатывать данные прямо на смартфоне. Однако, если загрузчик разблокирован, при попытке использовать функцию можно увидеть ошибку FEATURE_NOT_FOUND. Такая практика, правда, не нова: многие производители смартфонов ограничивают работу некоторых функций при разблокировке загрузчика.

Таким образом, пишут эксперты, Google «защищает» работу Gemini Nano. Пользователям, которые любят экспериментировать с Android, стоит учитывать, что разблокировка загрузчика может лишить их доступа к локальному ИИ.