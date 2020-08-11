Google и Qualcomm объединились, чтобы сохранить смартфоны Nokia

Помимо Google и Qualcomm, сам Nokia стал участником раунда инвестиций. Они составили $230 млн. Сколько именно внесла каждая компания, не сообщается.

Это событие интересно и суммой инвестиций, и инвесторами. Google могла оказаться там в связи со своим интересом в продвижении операционной системы Android. HMD Global, как сообщается, хотела выходить на рынки Бразилии, Индии и Африки. То есть Google сможет распространять Android на растущих рынках.

Qualcomm приписывают желание подстраховаться от действий американского правительства, которое в последнее время активно нападает на китайских партнёров компании.

Отметим, что недавно стало известно о падении продаж смартфонов под брендом Nokia в первом квартале 2020 года. Продажи составили лишь 1,7 млн смартфонов, хотя ещё во втором квартале 2019 были равны 4,8 млн. Вероятно, инвестиции в такой ситуации будут не лишними.