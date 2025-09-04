Google исправила множество ошибок на смартфонах серии Pixel

Основные исправления и улучшения включают:

Аудио : улучшение качества звонков.

Батарея : исправлена ошибка отображения состояния батареи.

Биометрия : улучшена работа сканера отпечатков.

Bluetooth : повышение стабильности и производительности.

Дисплей : устранена проблема с потемнением экрана при переходе между страницами.

Система и интерфейс : исправлены зависания, сбои лаунчера, проблемы с кнопкой питания и жестами, ошибки при создании длинных скриншотов и некорректная работа домашней кнопки, повышена стабильность.

Связь: улучшена стабильность сети и производительность.

Когда обновление станет доступно у вас, на устройстве появится уведомление, либо можно проверить его вручную через: Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Система и обновления > Обновление безопасности. Размер файла обновления может различаться, на Pixel 10 Pro XL он составил 73,09 МБ.