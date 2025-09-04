Телефоны
Опубликовано 04 сентября 2025, 21:10
1 мин.

Google исправила множество ошибок на смартфонах серии Pixel

С новым сентябрьским обновлением
Google начала выпуск сентябрьского обновления безопасности для смартфонов Pixel и планшетов Pixel Tablet. Оно доступно для моделей Pixel 6 и новее. Обновление приносит исправления множества багов и улучшения стабильности, хоть и без новых функций.
© Google

Основные исправления и улучшения включают:

  • Аудио: улучшение качества звонков.

  • Батарея: исправлена ошибка отображения состояния батареи.

  • Биометрия: улучшена работа сканера отпечатков.

  • Bluetooth: повышение стабильности и производительности.

  • Дисплей: устранена проблема с потемнением экрана при переходе между страницами.

  • Система и интерфейс: исправлены зависания, сбои лаунчера, проблемы с кнопкой питания и жестами, ошибки при создании длинных скриншотов и некорректная работа домашней кнопки, повышена стабильность.

  • Связь: улучшена стабильность сети и производительность.

Когда обновление станет доступно у вас, на устройстве появится уведомление, либо можно проверить его вручную через: Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Система и обновления > Обновление безопасности. Размер файла обновления может различаться, на Pixel 10 Pro XL он составил 73,09 МБ.