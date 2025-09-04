Google исправила множество ошибок на смартфонах серии Pixel

Google исправила множество ошибок на смартфонах серии PixelС новым сентябрьским обновлением
Основные исправления и улучшения включают:
-
Аудио: улучшение качества звонков.
-
Батарея: исправлена ошибка отображения состояния батареи.
-
Биометрия: улучшена работа сканера отпечатков.
-
Bluetooth: повышение стабильности и производительности.
-
Дисплей: устранена проблема с потемнением экрана при переходе между страницами.
-
Система и интерфейс: исправлены зависания, сбои лаунчера, проблемы с кнопкой питания и жестами, ошибки при создании длинных скриншотов и некорректная работа домашней кнопки, повышена стабильность.
-
Связь: улучшена стабильность сети и производительность.
Когда обновление станет доступно у вас, на устройстве появится уведомление, либо можно проверить его вручную через: Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Система и обновления > Обновление безопасности. Размер файла обновления может различаться, на Pixel 10 Pro XL он составил 73,09 МБ.