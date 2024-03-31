Google исправит прерывистую прокрутку в Pixel лишь с Android 15

Эта новость появилась после всплеска жалоб на Android Issue Tracker, в частности от пользователей Pixel 8 и 8 Pro. Проблема проявляется в виде неровной, прерывистой прокрутки во всем системном интерфейсе и даже в некоторых приложениях. Недавний опрос 9to5Google отражает распространенность проблемы: более половины респондентов сообщили о дерганьях в определенных приложениях.

Google вмешалась в ситуацию, отметив проблему как «исправленную» на трекере. Решение будет реализовано в грядущем обновлении Android 15. Однако не спешите радоваться — Android 15 все еще находится на ранней стадии, и на данный момент доступна только вторая предварительная версия для разработчиков. До финальной версии может пройти несколько месяцев.